Михаил Мишустин поручил проанализировать маршруты общественного транспорта в сельской местности

16:47, 23 апреля 2023, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу РФ и заинтересованным органам власти проверить работу маршрутов общественного транспорта в сельской местности, сообщается на сайте кабмина.

«Особое внимание уделено повышению доступности социальных объектов для жителей сельской местности. Для этого Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти поручено до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта в сельских населённых пунктах и представить в правительство предложения об их развитии», — пишет ТАСС со ссылкой на кабмин.

Кроме того, Минтрансу совместно с региональными властями и органами местного самоуправления необходимо проработать меры поддержки в виде льгот, субсидий и компенсаций для развития пригородного и междугороднего транспорта.

Отмечается, что о результатах работы ведомству необходимо доложить в правительство до 1 октября. Поручение дано по итогам отчёта Михаила Мишустина в Госдуме.