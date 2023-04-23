Михаил Мишустин поручил проанализировать маршруты общественного транспорта в сельской местности
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу РФ и заинтересованным органам власти проверить работу маршрутов общественного транспорта в сельской местности, сообщается на сайте кабмина.
«Особое внимание уделено повышению доступности социальных объектов для жителей сельской местности. Для этого Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти поручено до 1 сентября провести анализ маршрутов общественного транспорта в сельских населённых пунктах и представить в правительство предложения об их развитии», — пишет ТАСС со ссылкой на кабмин.
Кроме того, Минтрансу совместно с региональными властями и органами местного самоуправления необходимо проработать меры поддержки в виде льгот, субсидий и компенсаций для развития пригородного и междугороднего транспорта.
Отмечается, что о результатах работы ведомству необходимо доложить в правительство до 1 октября. Поручение дано по итогам отчёта Михаила Мишустина в Госдуме.
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Михаил Мишустин поручил проанализировать маршруты общественного транспорта в сельской местности