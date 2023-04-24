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Политика

Форум молодёжных избиркомов пройдёт в Пскове

Форум молодёжных избирательных комиссий пройдет в четвёртый раз в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале областного избиркома.

 

Участниками форума могут стать представители субъектов РФ и Республики Беларусь в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие направлено на развитие социальных компетенций молодежи, повышение их правовой культуры и гражданской ответственности, поддержку инициатив молодых избирателей.

Зарегистрироваться на форум можно до 5 мая по ссылке.

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