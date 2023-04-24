Форум молодёжных избиркомов пройдёт в Пскове
Форум молодёжных избирательных комиссий пройдет в четвёртый раз в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале областного избиркома.
Участниками форума могут стать представители субъектов РФ и Республики Беларусь в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие направлено на развитие социальных компетенций молодежи, повышение их правовой культуры и гражданской ответственности, поддержку инициатив молодых избирателей.
Зарегистрироваться на форум можно до 5 мая по ссылке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 апреля 2023
Опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России – Игорь Сопов