Форум молодёжных избиркомов пройдёт в Пскове

14:22, 24 апреля 2023, ПАИ

Форум молодёжных избирательных комиссий пройдет в четвёртый раз в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале областного избиркома.

Участниками форума могут стать представители субъектов РФ и Республики Беларусь в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие направлено на развитие социальных компетенций молодежи, повышение их правовой культуры и гражданской ответственности, поддержку инициатив молодых избирателей.

Зарегистрироваться на форум можно до 5 мая по ссылке.