Подготовку к первым выборам в муниципальных округах обсудили в Собрании

15:58, 24 апреля 2023, ПАИ

Законопроект, обеспечивающий правовую основу для формирования органов местного самоуправления в восьми новых муниципальных округах, рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению – заседание под председательством Алексея Севастьянова прошло накануне апрельской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В представленном депутатам докладе начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова обратила внимание на то, что новые наименования органов МСУ предлагается сделать максимально приближенными к существующим – собрание депутатов, глава и администрация муниципального округа. Этого же принципа, по словам специалиста, придерживались при определении срока полномочий и численности первого созыва представительных органов. Первый депутатский корпус будет избираться на 5 лет и во всех муниципалитетах, за исключением Невельского округа, будет состоять из 15 депутатов, избранных по смешанной системе.

«Порядок избрания первых глав предлагается установить по аналогии с Псковом, где глава избирается депутатами из числа отобранных по конкурсу кандидатов», - уточнила начальник управления.

Председатель комитета Алексей Севастьянов обратил внимание, что в случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в ряд других областных законов. Елена Тимашова подтвердила, что соответствующие законопроекты будут подготовлены к майской сессии.

Комитет большинством голосов одобрил представленный проект нормативного правового акта.

Также на заседании комитета депутаты заслушали доклад регионального уполномоченного по правам человека. В тезисной форме Дмитрий Шахов рассказал о результатах годовой работы. По словам омбудсмена, его деятельность была связана с резким изменением структуры обращений граждан – новые обращения связаны с правозащитной работой с переселенцами, военнослужащими, мобилизованными гражданами и их семьями.

Дмитрий Шахов отметил, что были и традиционные обращения: «Граждан по-прежнему волнуют вопросы медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, жилищные вопросы и другие социальные права». Омбудсмен подчеркнул, что жители Псковской области практически не жаловались на органы местного самоуправления и региональной власти, но обращались с претензиями к деятельности федеральных структур. Депутат Андрей Маковский уточнил, жаловались ли псковичи на Федеральную антимонопольную службу в контексте мониторинга повышения цен на продукты. По словам Дмитрия Шахова, таких обращений ему получать не приходилось, но предположил, что подобные жалобы были адресованы уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Алексей Севастьянов поблагодарил уполномоченного за работу. «Представленный в Собрание доклад действительно ёмкий – более 100 страниц», - отметил председатель комитета и напомнил, что на сессии у депутатов вновь будет возможность задать омбудсмену вопросы.

В общей сложности члены комитета по законодательству и местному самоуправлению рассмотрели 21 вопрос. Депутаты одобрили инициативу об учреждении в регионе званий «Заслуженный спасатель» и «Заслуженный пожарный», рассмотрели представление областного суда о назначении кандидатур на должность мировых судей, а также поддержали законопроекты, которые приводят областное законодательство в соответствие с федеральным.