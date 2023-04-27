Магический символизм

14:14, 25 апреля 2023, ПАИ

19 апреля в драматическом театре имени А. С. Пушкина прошел премьерный показ первого в России спектакля по произведению китайского нобелевского лауреата, нашего с вами современника Мо Яня «Лягушки» - это 55 лет жизни героев, которые режиссер Никита Кобелев уместил в четыре часа наиярчайших действий на сцене, наполненных иронией над человеческой трагедией, запоминающимися декорациями в стиле китайской культуры и, конечно же, лягушками, появляющимися в самые неожиданные моменты действий...

Конечно, китайская культура сама по себе наполнена порой противоречивыми вещами, которые смогут понять только люди, живущие в этой стране, изучающие ее историю. Это как культурный код, заложенный в нас с самого детства.

Но зрителям «Лягушек» об этом точно не стоит переживать. Несмотря на всю китайскую стилистику декораций, костюмов и каких-то символических аспектов, создатели спектакля сделали все возможное, чтобы проблематика в какой-то степени усовершенствовалась и стала универсальной для понимания людьми из России. Конечно же, этому поспособствовал перевод Игоря Егорова, инсценировка Андрея Пронина и работа всей команды.

Убедиться в том, что такой подход сработал, можно даже понаблюдав за аудиторией спектакля. Такая разная, но в то же время вовлеченная и анализирующая. «Лягушки» смогли вызвать интерес к искусству, к истории другой страны.

Звенит третий звонок, свет гаснет, и спектакль по произведению Мо Яня в стиле «галлюцинаторного реализма» начинается…

Вань Синь – акушерка, обладающая талантом и любовью к своему делу. В исполнении неповторимой Линды Ахметзяновой трудно не заметить трансформацию как ее взглядов, так и ее личности. От невероятно нежной, ласковой, влюбленной девушки через строгую, принципиальную, порой жестокую женщину к раскаивающейся прямолинейной бабушке. Видно, насколько сильно Линда прочувствовала эту роль, сколько труда было вложено на проработку деталей этого персонажа.

Также нельзя не отметить Сергея Скобелева. Он же Сяо Пао, он же и драматург Кэдоу. Наверное, еще никогда мне не удавалось увидеть его исполнение главных ролей, что очень жаль. Персонажи Сергея получаются по-особенному живыми и ироничными. Они не похожи ни на него, ни на кого-либо другого. Герои вышли такими, какими они должны были быть. Порой неуклюжие в детстве, меланхоличные в юности и неопределившиеся в зрелом возрасте.

Именно у исполнителей главных ролей стояла наисложнейшая задача продемонстрировать, как изменяются люди за 50 лет не только во внешнем плане, но и в духовном.

Бесспорно, что отдельного внимания заслуживают все актеры, например Виктор Яковлев, Галина Шукшанова, Наталья Петрова, Александр Овчаренко. Но это не меняет того факта, что некоторых исполнителей очень трудно воспринимать из-за их присутствующей одинаковости, клишированности, переходящей из спектакля в спектакль, она немного смазывает впечатления. Однако это почти никак не сказывается на восприятие постановки.

Что касается проблематики спектакля, она достаточно универсальна. А вот ваша оценка зависит от обстоятельств и обстановки, в который вы находились перед показом.

Трудно не заметить, как автор поднимает проблему рождаемости, жизни и смерти, смешения личной жизни с политикой…

И тут самостоятельно вырисовываются вопросы, а чего на самом деле стоит человеческая жизнь? Что может изменить маленький человек на огромной Земле?

Во время просмотра ты ощущаешь себя на американских горках. Судьбы героев, как и в реальной жизни, построены на контрастах. Сначала ты радуешься за них, через секунду уже тревожишься. Также важно упомянуть, что действия реальной жизни перемешаны с действиями пьесы. И вот перед тобой появляется задача отличить одно от другого и сложить это все в общую финальную картину. Эти приемы не отпускают внимание зрителя до самой последней секунды. Они держат его в напряжении до тех пор, пока актеры не выйдут на поклон.

Организация пространства стоит во главе всего спектакля, она задает настроение зрителю, усиливает эффектность действий актеров и содержит в себе особую символику. В каждом из трех актов меняются какие-то элементы. То появляются постеры с китайскими детьми, то неоновые вывески с иероглифами, то висящие за пуповину с потолка пупсы. Но общий цвет фона, похожий на стены больницы, немного обостряет чувства, придавая всему эффект болезненности.

Видеопроекция – отличное решение, способное переместить персонажей в другие обстоятельства, например в поле, где требуется разъезжать на настоящем тракторе или велосипеде. Оно также выступает в роли транслятора прямой речи драматурга, перенося изображение с камеры на белую плиточную стену.

Все-таки китайская культура всегда отличалась особыми традициями, которые сильно выделялись на фоне остальных. Поэтому символизма в этом спектакле полно как китайского, так европейского и русского. Он находится абсолютно везде. В костюмах, в позах, в движениях. Начиная с кольцевой структуры повествования, заканчивая лягушками, нападающими на людей…

Важно, чтобы каждый зритель смог сам увидеть и прочувствовать эту особую магию символизма. Иначе впечатления от спектакля будут смазанными.

На мой взгляд, эта постановка стала вишенкой на торте для достаточно разнообразного репертуара нашего театра. Она необходима для развития насмотренности зрителей и для продвижения искусства в целом.

Мой вам совет: перед просмотром немного подготовьтесь. Как минимум прочтите материалы, которые предоставлены на сайте Драматического театра имени А. С. Пушкина. Лишним не будет.

Следующие показы 28 апреля, 31 мая, 1 июня. В постановке задействована почти вся труппа нашего театра, поэтому успевайте и не обдумывайте это решение долго. Жизнь слишком быстротечна, чтобы не решаться на такие мелочи…

Любите! Наслаждайтесь! Цените!

Дарья Сергеева