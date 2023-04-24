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Политика

Рабочая группа по СВО: Нужно ввести единый подход к поддержке бойцов СВО и их семей

Фото kremlin.ru

Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил президенту третий доклад рабочей группы с предложениями, касающимися вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

В первую очередь речь шла о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. В частности, это касается их денежного довольствия. Сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился – в тылу или на передовой, а контрактник – только на передовой. 

«Один пример приведу. Начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, участвует в выполнении задач в СВО по определению: он начальник штаба. Но получает он в разы меньше, чем тот же тыловик, который находится за лентой в зоне специальной военной операции. Предлагаем провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции. Просили бы вас поддержать это предложение», — сказал Андрей Турчак. 

Владимир Путин поддержал инициативу. «Так и надо сделать. Нужно, безусловно, обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к Родине. Вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства», — сказал президент.

Единый подход к оказанию поддержки нужно принять и для семей участников СВО, подчеркнул Андрей Турчак: «Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки, и предусмотреть дополнительную поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, чтобы независимо от региона проживания семья была одинаково защищена».

Следующее предложение рабочей группы касается исключения боевых и наградных при расчёте дохода для назначения выплат на детей. Оно сегодня зависит от среднедушевого дохода члена семьи за прошедший год. При этом в отношении мобилизованных в составе таких доходов не учитываются выплаты, которые они получают от Минобороны.

«В отношении контрактников и добровольцев эти выплаты учитываются. Предлагаем для всех исключить боевые и наградные при расчёте доходов, чтобы это было справедливо», — сказал Андрей Турчак. 

Также он предложил восстановить действие полиса ОМС на время отпуска бойцов, планового и по болезни. Это поможет предотвратить длительное ожидание участниками СВО операций и даст им возможность лечиться в учреждениях гражданской медицины.

«С Минздравом мы эту тему обсуждали, с Минобороны, с Главным военно-медицинским управлением. Понимание общее есть, но нужно окончательно это решение принять», — сказал Андрей Турчак.

Помимо этого, глава рабочей группы по вопросам СВО отметил, что необходимо снять ограничения по военной ипотеке. Сейчас рядовые и сержанты, отслужившие по контракту более трёх лет, имеют право стать участниками этой программы, при этом кредит за приобретённое жильё выплачивает государство.

«Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в три года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до трёх или пяти лет», — обратился к президенту Андрей Турчак. 

Кроме этого, рабочая группа по вопросам СВО предлагает законодательно расширить статус теробороны и добровольческих народных дружин. В ряде регионов, где введён жёлтый уровень реагирования, власти провели набор в эти отряды.

«Люди активно идут в эти формирования. Регионы проводят обучение тактической подготовке и медицине, применению стрелкового оружия. Вместе с тем правовой статус этих формирований сейчас крайне ограничен. Главное, что у членов таких дружин нет права на ношение и применение оружия. Предлагаем на законодательном уровне этот пробел устранить», — отметил Андрей Турчак. 

Он также отметил, что отдельный блок работы группы связан с совершенствованием правовой базы мобилизационной экономики. Над решением задач в этой сфере представители группы работают с министром промышленности Денисом Мантуровым. Оперативного решения требует вопрос снижения требований к инициативному созданию вооружения, так как сегодня его разработка связана с большим количеством бюрократических процедур.

«Требуется тактико-техническое задание, множество согласований — от начальника управления до руководителя довольствующего органа, замминистра обороны. В результате многочисленные разработки, которые сегодня делаются нашими энтузиастами, условно, в гаражах, — эти разработки реально применяются в боевых условиях на передовой — остаются не у дел. Предлагаем упростить требования к инициативному созданию вооружений», — сказал Андрей Турчак.

Помимо этого, он доложил главе государства о законодательных итогах деятельности рабочей группы по вопросам СВО. В частности, Госдумой принят закон о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые сражались за Донбасс с 2014 года, и закон, распространяющий действие кредитных каникул на родителей и усыновителей участника СВО вплоть до полного списания долгов в случае гибели бойца или получения тяжёлой инвалидности. В первом чтении поддержан законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников СВО и введён запрет на арест их денежных счетов, закреплена специальная 10-процентная квота в вузах для поступления героев России, лиц, награждённых тремя орденами Мужества, а также детей участников СВО, приняты и другие меры поддержки.

В заключение Андрей Турчак предложил Владимиру Путину установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий.

«На сегодняшний день во многих регионах нашей страны, отдавая дань уважения нашим защитникам, главы субъектов установили у себя 1 июля в качестве Дня ветеранов боевых действий. Предлагаем установить памятную дату на федеральном уровне», — сказал глава рабочей группы по вопросам СВО.

Он отметил, что в отношении всех предложений есть консолидированная позиция всех парламентских партий.

«Спасибо и вам, и всем, кто принимает активное участие в работе парламентской группы по поддержке наших ребят и членов их семей», — заключил Владимир Путин.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.

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