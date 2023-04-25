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Политика

Сессия Псковской гордумы пройдет 28 апреля

Очередная, десятая сессия Псковской городской Думы состоится в Городском культурном центре. Об этом сообщается в Telegram-канале Думы.

Фото: Telegram-канал Псковской городской Думы

В основной повестке значится 18 вопросов. Среди них – план благоустройства и озеленения территории города на 2023 год, установление границ ТОСов «Улица Ленина, дом № 1» и «Улица Пушкина, дом № 7». 

Сессия начнется сегодня, в 10:00.

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