Сессия Псковской гордумы пройдет 28 апреля

09:40, 25 апреля 2023, ПАИ

Очередная, десятая сессия Псковской городской Думы состоится в Городском культурном центре. Об этом сообщается в Telegram-канале Думы.

В основной повестке значится 18 вопросов. Среди них – план благоустройства и озеленения территории города на 2023 год, установление границ ТОСов «Улица Ленина, дом № 1» и «Улица Пушкина, дом № 7».

Сессия начнется сегодня, в 10:00.