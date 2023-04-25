Объем дорожного фонда Псковской области превысил 12 млрд рублей

11:49, 25 апреля 2023, ПАИ

Объем дорожного фонда Псковской области на 2023 год достиг 12 миллиардов 746 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета составляют 5 миллиардов 5 миллионов рублей, областного - 7 миллиардов 741 миллион рублей. Об этом рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в ходе парламентского часа перед 21-й сессий областного Собрания депутатов, сообщает корреспондент ПАИ.

Средства регионального дорожного фонда направляются на: региональную сеть автодорог – 9 миллиардов 635 миллионов рублей (76% от общего объема); на местную сеть автодорог – 2 миллиарда 700 миллионов рублей (21%); развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весогабаритный контроль – 309 миллионов рублей (2%); прочие расходы – 102 миллиона рублей (1%).

Общий объем средств, предусмотренных на содержание региональных дорог, составляет 2 миллиарда 262 миллиона рублей. Работы по содержанию дорог, помимо комплекса текущих мероприятий летнего и зимнего содержания, включают в себя восстановелние верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия (75 км) и профиля гравийных дорог (99 км). Кроме того, планируется выполнить ремонт водопропускных труб (48 штук), восстановить кюветы (118 км), вырубить кустарник (93,8 га), установить автопавильоны (49 штук) и пешеходные ограждения.

Станислав Стармолотов уточнил, что общая протяженность автомобильных дорог регионального значения Псковской области составляет 24 092 км, в том числе: федерального значения – 932 км; регионального значения – 7 908 км; местного значения – 15 252 км. В нормативном состоянии находится 3 171 км, или 40,1% от общей протяженности сети.