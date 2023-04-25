Новые меры поддержки молодых учителей и студентов педвузов приняты в регионе

12:25, 25 апреля 2023, ПАИ

Дополнительные меры социальной поддержки педагогических работников, анонсированные в январе на встрече губернатора с депутатами-единороссами, закреплены в региональном законодательстве – соответствующий закон Псковское областное Собрание приняло на апрельской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

В рамках реализации президентского указа о проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника в регионе учреждена стипендия губернатора Псковской области. Денежную выплату смогут получать студенты, обучающиеся по группе специальностей «Образование и педагогические науки» и заключившие договор о целевом обучении, по которому после получения диплома молодой педагог должен трудоустроиться в расположенные на территории области государственные или муниципальные образовательные организации.

Размер стипендии для студентов вузов составляет 5 тысяч рублей. Её смогут получать 132 будущих педагога. Губернаторскую стипендию в размере 3 тысяч рублей получат 45 учащихся профессиональных образовательных организаций.

Ещё одна мера поддержки касается молодых учителей – вдвое (с 50 до 100 тысяч рублей) увеличено денежное пособие педагогическим работникам, впервые получившим высшее или среднее профессиональное образование и приступившим к педагогической деятельности в течение первых лет после получения образования. Такую выплату сможет получить 571 педагог.

На реализацию принятого закона в текущем году потребуется почти 64,5 млн рублей.