Более 20 жителей эвакуировали из-за пожара в центре Пскова

09:15, 26 апреля 2023, ПАИ

Возгорание в квартире на втором этаже дома на улице Свердлова произошло в Пскове сегодня, 26 апреля.

Сотрудники МЧС спасли 14 человек, в том числе двоих детей, а также эвакуировали 25 жителей дома, из них шесть детей.

По предварительным данным, пострадала 20-летняя девушка, находившаяся в квартире над очагом возгорания. Ее эвакуировали пожарные с помощью автолестницы.

В результате происшествия огнем повреждены две комнаты и балкон этажом выше.

По словам очевидцев, в спасении жителей участвовали сотрудники ГИБДД.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.