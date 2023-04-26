Жительница Локнянского района заплатит штраф за продажу самогона

10:14, 26 апреля 2023, ПАИ

Жительница Локнянского района заплатит штраф за продажу самогона, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

Приговором Бежаницкого районного суда 54-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В суде установлено, что с октября по ноябрь 2022 года она варила непригодный для употребления самогон. А затем незаконно продала спиртосодержащую жидкость.

Согласно проведенным экспертизам, жидкость не отвечала предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляла опасность для здоровья и жизни потребителей.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.