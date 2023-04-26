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Общество

Церковь призвала запретить ИИ с человеческим лицом

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ заявили о необходимости установить запрет на антропоморфизацию программ (перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы) и закрепить на законодательном уровне дисклеймер для нейросетей, указывающий на то, что человек общается с искусственным интеллектом. С такой позицией выступил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов (отец Федор) на круглом столе, посвященном обсуждению правового регулирования и применения нейросетевых технологий в НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, т. е. образа и подобия человека и его качеств как живого существа. Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, то есть запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы», – говорится в презентации отца Федора.

Также необходимо разработать и закрепить на законодательном уровне введение дисклеймера для нейросетей, то есть человек должен понимать, что общается с искусственным интеллектом, указал священник. При этом имеет смысл установить ответственность разработчика за содержание информации, транслируемой программой, по аналогии с Китаем, где такая ответственность закреплена не только в административном, но и в уголовном законодательстве.

Несовершеннолетних нужно защитить от доступа к нейросетям из-за высокой опасности влияния на детскую психику, обратил внимание в своем выступлении отец Федор. При этом технологию ChatGPT необходимо локализовать под российскую вычислительную инфраструктуру и телекоммуникационные сети, поскольку страны Запада строят свои нейросети на основе своей этики, которая может расходиться с российской, предложил он.

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