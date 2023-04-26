Вопросы охраны труда обсудили профсоюзы и работодатели

17:24, 26 апреля 2023, ПАИ

В рамках Недели охраны труда, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда, в Пскове прошел круглый стол в формате видеоконференции по вопросам изменения законодательства в сфере охраны труда в 2023 году сегодня, 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

В мероприятии приняли участие представители Государственной инспекции труда в Псковской области, отделения Социального фонда РФ по Псковской области, специалисты, занимающиеся проведением специальной оценки условий труда, а также руководители организаций региона, члены отраслевых профсоюзов.

Участники конференции обсудили изменения в законодательстве по охране труда, особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил, что профсоюзы большое внимание уделяют охране труда и в течение недели в Пскове проходит цикл мероприятий, посвященных соблюдению правил производственной безопасности. «Псковские профсоюзы проводят обучение уполномоченных по охране труда, в этом году будет обучено еще 200 специалистов. Это большая помощь для работодателей в сфере создания безопасных условий труда в своих организациях», - сообщил он.