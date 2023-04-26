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Общество

Цены на техосмотр могут вырасти, сообщают эксперты

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки в проект закона, по которому полномочия аккредитации операторов техосмотра передаются из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию. Об этом сообщает телеграм-канал «РГ | Автопарк».

Предполагается, что для выполнения новых функций Росаккредитации потребуются дополнительные расходы — новый штат, программное обеспечение и прочее.

Минфин выступает против увеличения бюджетных расходов. Значит, компенсировать затраты на выполнение новых функций возможно, только увеличивая плату за аккредитацию пункта ТО. А это может сказаться на стоимости техосмотра для водителей.

В общем, похоже, что автовладельцам стоит ожидать роста стоимости ТО, если поправки в закон будут приняты. Особой радости у операторов техосмотра также не наблюдается. По словам одного из них, стоимость услуги вырастет, а кто её будет оплачивать — непонятно.

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