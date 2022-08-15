Суд оштрафовал главу Новоржевского района за дискредитацию ВС РФ

21:40, 15 августа 2022, ПАИ

Пушкиногорский районный суд признал виновной главу Новоржевского района Софью Пугачеву в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ, и назначил ей штраф в размере 50 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Псковской области.

«Глава Новоржевского района признана виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях»). Дело рассматривали в судебном присутствии в Новоржеве», - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что решением суда главе района назначен штраф в размере 50 тыс рублей.

Ранее ПАИ писало, что Софья Пугачёва отказала детям в размещении букв "V" и "Z".