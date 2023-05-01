Май: смелость города берет

11:49, 01 мая 2023, ПАИ

ПАИ представляет прогноз на конец весны от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Май будет не самым простым месяцем. Если вы задумали масштабные дела, придется продираться сквозь препятствия. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки, просто имейте в виду – для достижения целей усилий потребуется выше среднего. А успех ждет тех, кто не испугается.

Напоминаю, что месяц начинается на ретро Меркурии и в коридоре затмений. Подробнее об этом писала в своих предыдущих статьях. Главная рекомендация на этот период – не начинать ничего глобально нового, если не хотите получить непредсказуемый результат.

Полнолуние и лунное затмение 5 мая помогает подсветить наши эмоциональные блоки, нерешенные проблемы в отношениях с другими и с самим собой. Внимательно наблюдайте, что вас триггерит, за какие крючки цепляют окружающие. Вообще коридор затмений и в особенности лунное затмение для осознанных людей хороший период, чтобы избавиться от неблагоприятных программ и сценариев поведения, буквально перепрошить свое сознание.

Меркурий находится в ретроградном движении до 15 мая – это время подходит больше для размеренной работы, для доделывания старых дел, доведения их до ума, возвращения к нерешенным ранее вопросам. Если вы в шаге от реализации задуманного, обязательно идите до конца, период для этого благоприятный. То, что раньше существовало только в виде идеи, получает потенциал для конкретного материального воплощения.

7 мая Венера переходит в Рака. Это хороший период для укрепления отношений, сближения с симпатичными нам людьми, формирования глубоких эмоциональных привязанностей. После 15 мая можно делать предложение руки и сердца, съезжаться, начинать совместную жизнь на одной территории. Но если у вас есть проблемы в отношениях, чувствительность к ним тоже обострится. Для людей, склонных к созависимым отношениям, это также может стать периодом обострения неприятных переживаний.

Первая половина мая хороша для людей, которые занимаются интеллектуальным и творческим трудом. Могут посещать неожиданные, оригинальные идеи, накрывать инсайтами и озарениями. Очень хорошо возвращаться к проектам, которые ранее по каким-то причинам не получили развития. Вполне возможно, что удастся найти нестандартное решение для сложной проблемы.

Вторая половина месяца по своей энергетике более динамичная и интенсивная. Но на небе формируются очень напряженные конфигурации. Они, с одной стороны, дают много энергии и желание действовать, с другой – обладают взрывоопасным потенциалом. Из серии хотел лишь подпалить траву на своем участке, в итоге сжег всю деревню. Особенно показателен в этом смысле период с 16 по 26 мая. Если сможете направить эти энергии в конструктивное русло, дерзайте. Период хорош для завоевания новых позиций в бизнесе, сражения с конкурентами, продвижения к социальным и профессиональным вершинам, демонстрации своего авторитета, борьбы за место под солнцем. При грамотных действиях можно сформировать очень мощный задел на будущее. Но лучше действовать после новолуния 19 мая.

Нынешнее новолуние по своей энергетике будет очень мощным. Если синхронизироваться с его боевыми энергиями, можно в течение следующего лунного месяца очень существенно продвинуться к своим большим целям. Успех ждет тех, кто готов действовать активно, смело, решительно, не испугается надавить там, где нужно, и не сдаст назад в самый ответственный момент.

Последняя треть месяца – самый благоприятный период для интенсивной работы, активных действий, проявления воли, экспансии. Но аккуратнее на дорогах, аварийность тоже вырастает.

Если не знаете, куда сбросить избыточную энергию, займитесь интенсивными спортивными тренировками или физическим трудом.

21 мая Солнце переходит в Близнецы, наступает хороший период для завязывания новых контактов, интенсификации общения и обучения, деловых поездок, перемещений. Нам захочется больше активности вокруг, драйва, смены картинки, свежего воздуха. Но большие путешествия лучше отложить на более поздний срок, а пока лучше заниматься их планированием и подготовкой.