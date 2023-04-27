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Общество

ТОСы Пскова могут принять участие в конкурсе на лучшую практику

Региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая практика территориального общественного самоуправления» проходит в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Пскова. В состязании могут участвовать ТОСы с проектами, которые реализовали в 2022 году. 

Фото: Telegram-канал администрации города Пскова

Конкурс проводится по восьми номинациям: 

- «Благоустройство и экология» 

- «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт» 

- «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма» 

- «Социальная поддержка населения» 

- «Комплексное развитие территорий» 

- «Межпоколенческие связи» 

- «Укрепляем мир общинами» 

- «Лучший председатель ТОС». 

Заявки на участие принимаются до 7 мая по электронной почте: asmopsk@mail.ru 

Итоги регионального этапа конкурса будут объявлены до 20 мая. Проекты-победители направят на федеральный этап конкурса. 

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