ТОСы Пскова могут принять участие в конкурсе на лучшую практику
Региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая практика территориального общественного самоуправления» проходит в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Пскова. В состязании могут участвовать ТОСы с проектами, которые реализовали в 2022 году.
Конкурс проводится по восьми номинациям:
- «Благоустройство и экология»
- «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт»
- «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма»
- «Социальная поддержка населения»
- «Комплексное развитие территорий»
- «Межпоколенческие связи»
- «Укрепляем мир общинами»
- «Лучший председатель ТОС».
Заявки на участие принимаются до 7 мая по электронной почте: asmopsk@mail.ru
Итоги регионального этапа конкурса будут объявлены до 20 мая. Проекты-победители направят на федеральный этап конкурса.