ТОСы Пскова могут принять участие в конкурсе на лучшую практику

14:30, 27 апреля 2023, ПАИ

Региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая практика территориального общественного самоуправления» проходит в Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Пскова. В состязании могут участвовать ТОСы с проектами, которые реализовали в 2022 году.

Конкурс проводится по восьми номинациям:

- «Благоустройство и экология»

- «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт»

- «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма»

- «Социальная поддержка населения»

- «Комплексное развитие территорий»

- «Межпоколенческие связи»

- «Укрепляем мир общинами»

- «Лучший председатель ТОС».

Заявки на участие принимаются до 7 мая по электронной почте: asmopsk@mail.ru

Итоги регионального этапа конкурса будут объявлены до 20 мая. Проекты-победители направят на федеральный этап конкурса.