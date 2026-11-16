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День самбо отмечается в России 16 ноября

День самбо отмечается в России 16 ноября, сообщает портал calend.ru. Праздник установлен Указом Президента РФ № 924 от 19 декабря 2022 года в целях популяризации и развития этого вида спорта и официально отмечается с 2023 года.

День самбо отмечают в России сегодня. Фото: ПАИ

Самбо – это вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный в СССР в 1920–1930-е годы. Основу дисциплины составляют техники дзюдо и джиу-джитсу, но она также сочетает элементы спортивных и национальных видов борьбы разных стран и системы самозащиты.

Первая секция самообороны без оружия открылась в 1923 году в Москве, когда активисты общества «Динамо» начали разрабатывать приёмы эффективной системы самозащиты. Среди «отцов-основателей» самбо – Виктор Спиридонов, автор самого термина «самбо», и Василий Ощепков, способствовавший открытию секций по всей стране.

Официальным видом спорта самбо стало 16 ноября 1938 года, когда Спортивный совет СССР включил его в число культивируемых в стране видов спорта. В 2003 году Госкомспорт РФ признал самбо национальным и приоритетным видом спорта.

На мировой арене самбо получило статус международного вида борьбы в 1966 году, в 1972-м прошёл первый открытый чемпионат Европы, а в 1973 году – первый чемпионат мира.

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