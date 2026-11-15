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Общество

Роспотребнадзор перечислил основные симптомы пневмонии

Кашель, одышка, боль в груди, слабость и утомляемость являются основными симптомами внебольничной пневмонии. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: ПАИ

В ведомстве пояснили, что внебольничная пневмония нередко становится осложнением вирусной инфекции при присоединении бактерий. В числе симптомов, помимо кашля, одышки и боли в груди, отделение мокроты, слабость, утомляемость и сильное потоотделение по ночам.

В Роспотребнадзоре также отметили, что наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у пожилых людей и у лиц с сопутствующими заболеваниями: этому способствует общее ослабленное состояние организма.

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