Роспотребнадзор перечислил основные симптомы пневмонии

23:31, 15 ноября 2026, ПАИ

Кашель, одышка, боль в груди, слабость и утомляемость являются основными симптомами внебольничной пневмонии. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что внебольничная пневмония нередко становится осложнением вирусной инфекции при присоединении бактерий. В числе симптомов, помимо кашля, одышки и боли в груди, отделение мокроты, слабость, утомляемость и сильное потоотделение по ночам.

В Роспотребнадзоре также отметили, что наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у пожилых людей и у лиц с сопутствующими заболеваниями: этому способствует общее ослабленное состояние организма.