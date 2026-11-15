МВД предупредило об использовании мошенниками дипфейков для хищения денег

22:59, 15 ноября 2026, ПАИ

Дистанционные мошенники применяют технологии искусственного интеллекта для создания дипфейков, имитации голоса человека и подмены видеоизображения, чтобы обманывать россиян и похищать их средства, сообщается в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

В ведомстве отмечают, что преступления с использованием ИИ становятся одним из наиболее актуальных направлений. Злоумышленники применяют созданные искусственным интеллектом продукты, чтобы выдать себя за другого человека, ввести жертву в заблуждение и в итоге похитить персональные данные и деньги. Особую опасность представляет использование таких технологий при попытках обойти системы идентификации и биометрической аутентификации.

В МВД призвали помнить, что изображение и голос в цифровой среде больше не являются безусловным доказательством личности. При необычной просьбе, особенно связанной с переводом денег, передачей кодов или предоставлением персональных данных, собеседника рекомендуется перепроверить по независимому каналу связи.