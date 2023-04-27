Александро-Невские чтения стартовали на площадке ПсковГУ

16:12, 27 апреля 2023, ПАИ

Международные чтения «Историческое наследие великого князя Александра Невского и вызовы современности» стартовали на площадке ПсковГУ. В 14-й раз участники мероприятия собираются на Псковской земле, чтобы обсудить духовно-нравственные традиции и ценности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Чтения открылись пленарным заседанием под председательством настоятеля воинского храма святого Александра Невского митрофорного протоиерея Олега Тэора.

Гостей конференции приветствовал викарий Санкт-Петербургской епархии, епископ Кронштадтский Назарий. «Мудрым решением было то, что эти чтения посвящены памяти святого благоверного князя Александра Невского, - подчеркнул он. - Его личность избрана неслучайно: значима широкая натура Александра Невского, множество его заслуг как великого правителя, дипломата, воина, народного героя. Может быть, сейчас благодаря таким мероприятиям в семьях начнут говорить своим детям: «Будьте похожими на святого князя, и вы достойно проживете жизнь». В 2009 году Александр Невский стал первым по итогам голосования в общенациональном проекте «Имя Россия». В Невском есть те черты, которые мы должны и можем наследовать», - сказал он.

От имени правительства Псковской области к собравшимся обратился заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев. «Жизненный путь Александра Невского является примером верности, служения и защиты Отечества, православной веры и семьи, что особенно ценно в текущий исторический момент, - отметил он. - Обращение к наследию великого государственного деятеля нашей истории, одного из самых почитаемых русских святых, особенно востребовано для развития современной России и способно благотворно повлиять на многие стороны общественной и культурной жизни».

Проректор по учебной работе ПсковГУ Алла Серебрякова подчеркнула, что для университета почетна и ответственна миссия проведения чтений. «Приятно, что вокруг имени Александра Невского получают сплочение представители образовательных организаций Псковской области, внося воспитательный вклад в процесс обучения. Программа Четырнадцатых чтений очень содержательная, интересная для широкого круга слушателей», - сказала она.

Клирик воинского храма святого благоверного Александра Невского города Пскова Александр Короплясов озвучил приветственный адрес председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина, отметив, что образ Александра Невского стал неотъемлемой частью исторической памяти русского народа, а чтения его имени внесут ощутимый вклад в научно-просветительский контекст, открыв новые страницы истории и укрепив чувство преемственности между поколениями.

Добавим, что на площадке чтений представлена выставка икон, памятных экспонатов и книг, посвященных Александру Невскому.

Напомним, чтения пройдут 27-28 апреля. Центральной частью станет работа семи основных просветительских секций: «Духовно-нравственное воспитание: история и современность», «Александр Невский как национальный идеал исторического просвещения и духовно-нравственного воспитания», «Воинские традиции Александра Невского в военной истории России», «Историческое наследие великого князя Александра Невского в патриотическом воспитании курсантов», «Воинское наследие Псковского региона: история и современность», «Методические аспекты патриотического воспитания учащихся», «Историческое и духовно-нравственное наследие Александра Невского».

Обсуждения и дискуссии пройдут на площадках ПсковГУ, Псковского филиала Университета ФСИН России и Псковского областного института повышения квалификации работников образования. С докладами выступят учителя, преподаватели псковских вузов и студенты, музейные специалисты и лекторы из других регионов и стран ближнего зарубежья.

Еще одна секция «Александр Невский: вчера, сегодня, завтра…» пройдет для подростков в Доме причта Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

Также в программе чтений — чествование памяти князя Александра Невского и его дружины у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе и молебен в храме Александра Невского.