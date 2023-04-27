Михаил Васильев предложил создать кафедру депутатов при федеральном вузе

16:34, 27 апреля 2023, ПАИ

Состояние отечественного парламентаризма на сегодняшний день оценил председатель ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«С точки зрения устойчивости систем государственной целостности сегодняшний принцип устройства парламентаризма – это единственный гарант устойчивости страны», - считает Михаил Васильев.

По его словам, если говорить о каких-либо мерах развития парламентской системы, то главное правило – нужно понимать критерии развития общества и быть с ним в постоянном диалоге.

«Лично я считаю, что позиция депутата должна стать оплачиваемой профессией, размер заработной платы у депутата будет зависеть от роста конкретных показателей на территории. Человек, который берет на себя функции «слуги народа», просто обязан быть в диалоге с людьми, городскими сообществами, играть роль коммуникатора, городского модератора, аналитика социальных и в какой-то степени экономических процессов, уметь понять и помочь», - подчеркнул Михаил Васильев.

При этом, уверен он, всё это требует определенных профессиональных знаний и навыков. «Считаю, что было бы здорово создать кафедру депутатов при каком-то федеральном вузе или учредить с нуля соответствующий институт, где разработать программы обучения», - резюмировал эксперт.