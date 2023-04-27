Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области

18:32, 27 апреля 2023, ПАИ

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с момента начала пандемии скончались 1 974 человека.

За сутки подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19, всего – 129 512. За сутки выздоровело 29 человек, всего – 127 150.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков –43174/8

Великие Луки –18450/6

Бежаницкий район –1663/1

Великолукский район –2943/5

Гдовский район –2277/0

Дедовичский район –3168/2

Дновский район –1050/0

Красногородский район –1150/0

Куньинский район –1091/0

Локнянский район –1241/0

Невельский район –5745/3

Новоржевский район –1390/2

Новосокольнический район –3357/0

Опочецкий район –3994/0

Островский район –6191/1

Палкинский район –1320/0

Печорский район –3087/3

Плюсский район –2042/0

Порховский район –4685/2

Псковский район –9935/1

Пустошкинский район –1633/0

Пушкиногорский район –1937/0

Пыталовский район –1954/3

Себежский район –3049/0

Струго-Красненский район –2190/0

Усвятский район –750/0

Иногородние (с 30.12.2020) –46