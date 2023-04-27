Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
Ещё один пациент с коронавирусом умер в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с момента начала пандемии скончались 1 974 человека.
За сутки подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19, всего – 129 512. За сутки выздоровело 29 человек, всего – 127 150.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков –43174/8
Великие Луки –18450/6
Бежаницкий район –1663/1
Великолукский район –2943/5
Гдовский район –2277/0
Дедовичский район –3168/2
Дновский район –1050/0
Красногородский район –1150/0
Куньинский район –1091/0
Локнянский район –1241/0
Невельский район –5745/3
Новоржевский район –1390/2
Новосокольнический район –3357/0
Опочецкий район –3994/0
Островский район –6191/1
Палкинский район –1320/0
Печорский район –3087/3
Плюсский район –2042/0
Порховский район –4685/2
Псковский район –9935/1
Пустошкинский район –1633/0
Пушкиногорский район –1937/0
Пыталовский район –1954/3
Себежский район –3049/0
Струго-Красненский район –2190/0
Усвятский район –750/0
Иногородние (с 30.12.2020) –46