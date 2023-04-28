В Дедовичах будут регистрировать браки в библиотеке

12:29, 28 апреля 2023, ПАИ

ЗАГС в поселке Дедовичи на время ремонтных работ переезжает в районный центр досуга, а торжественная регистрация браков будет проводиться в здании центральной районной библиотеки. Об этом ПАИ сообщили в комитете юстиции Псковской области.

Договоренность об этом была достигнута в рамках рабочей поездки председателя комитета Сергея Шерстобитова и заместителя председателя комитета Олега Гребенкова и встречи с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым.

Комитет юстиции приносит извинения жителям поселка Дедовичи за временные неудобства.