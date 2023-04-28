Александр Котов — о решениях Совета законодателей: Наши предложения взяты в проработку

19:11, 28 апреля 2023, ПАИ

Все предложения регионов о корректировке межбюджетных отношений, о точечной и системной помощи, в том числе и перечень из девяти пунктов от Псковской области, взяты в проработку Министерством финансов и профильными комитетами Совета Федерации и Государственной Думы, сообщил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя итоги заседания Совета законодателей Российской Федерации 28 апреля. В повестку были включены два вопроса: первый касался поддержки участников специальной военной операции и их семей, второй — инструментов помощи регионам в новых условиях.

«Надеюсь, при подготовке проекта федерального бюджета на следующий финансовый год наши предложения будут учтены в поручениях и хотя бы в какой-то части реализованы, потому что полностью решить обозначенные проблемы объективно сразу невозможно», — отметил спикер.

Среди важных решений, озвученных в ходе заседания, Александр Котов назвал предварительную договорённость между Госдумой и Министерством финансов о переносе сроков доведения параметров межбюджетных трансфертов до регионов. На проблему обратил внимание председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров: Государственная Дума принимает бюджет во втором чтении в первой половине ноября, однако до субъектов информация о лимитах доходит значительно позже, что тормозит начало объявления торгов по государственным и муниципальным контрактам.

«Каждый год мы ждём принятия федерального бюджета и только после этого утверждаем свой, только отталкиваясь от лимитов, можем проводить торги: мы же в основном с привлечением средств федерального бюджета реализуем проекты. Когда бюджет в регионе принят под Новый год, конкурсные процедуры объявляются в лучшем случае в январе, а чаще в ещё более поздние сроки, в результате уходит время, исполнение контрактов затягивается и нередко осложняется неподходящими погодными условиями. Министр финансов Антон Силуанов поддерживает это предложение, оно, по сути, организационное. Надеюсь, уже в этом году мы увидим результат», — прокомментировал решение Александр Котов.

Также спикер обратил внимание на предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о разработке на федеральном уровне единого стандарта оказания помощи, социальной поддержки участникам спецоперации и их семьям, меньше которого не должно быть ни в одном регионе.

«Это правильно, субъекты имеют разную степень финансовых возможностей, при этом задачу мы решаем общую. Тем, кто по разным причинам не может поддерживать установленный уровень, будет оказана помощь из федерального бюджета, — уточнил Александр Котов. — Псковская область — не самый богатый регион, он даже входит в десятку субъектов с низким уровнем социально-экономического развития и получает поддержку по отдельной программе. Любая дополнительная финансовая нагрузка для нас ощутима, и мы никогда не угонимся за столичными городами. Если на федеральном уровне разработают такие стандарты и наших финансовых возможностей окажется недостаточно, мы сможем рассчитывать на поддержку», — добавил Александр Котов и подчеркнул, что ранее такое предложение было сформулировано парламентской рабочей группой по вопросам СВО, которую возглавляет псковский сенатор, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Кроме того, псковский спикер отметил, что министр финансов Антон Силуанов подтвердил продолжение программы поддержки субъектов с низким социально-экономическим развитием, аргументировав видимыми результатами этой программы. «Адресная помощь отражается на этих регионах — мы потихонечку растём», — отметил Александр Котов.

При этом в ходе заседания председатель комитета Госдумы Андрей Макаров обратил внимание, что разница в бюджетной обеспеченности между регионами не сокращается, достичь желаемого результата до сих пор не удалось. «Работа в этом направлении продолжится. В связи с этим мы очень рассчитываем, что наши предложения будут учтены, даже такие точечные, как предложение не учитывать акцизы на нефтепродукты в расчёте налогового потенциала региона», — подытожил Александр Котов.