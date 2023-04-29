Умер актер и телеведущий Сергей Колесников
Актер и телеведущий, заслуженный артист России Сергей Колесников умер на 69-м году жизни. Об этом сообщила его супруга.
По ее словам, актер скончался сегодня утром. Причины смерти пока не называются, пишет РИА Новости.
Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. Известность получил после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». Снимался также в фильмах «Крепкий орешек — 5», «Черное море», «Замерзшие души» и в британском сериале «МакМафия». На телевидении вел передачу «Фазенда».
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