Рособрнадзор опубликует модели ЕГЭ 2028 года в ноябре

22:50, 15 ноября 2026, ПАИ

Рособрнадзор планирует опубликовать модели ЕГЭ 2028 года уже в ноябре этого года, чтобы выпускники и учителя могли заранее ознакомиться с корректировками в экзаменах и эффективно подготовиться к их сдаче. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что обычно Федеральный институт педагогических измерений публикует модели и изменения в ЕГЭ примерно за год до экзамена. В ноябре этого года модели будущего экзамена – 2028 года – также планируется вынести на общественно-профессиональное обсуждение.

Кроме того, в ведомстве отметили, что основной период ЕГЭ-2027 пройдёт с 1 июня по 9 июля.