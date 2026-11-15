Митрополит Матфей совершил литургию в храме Космы и Дамиана с Примостья в Пскове

22:29, 15 ноября 2026, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (с Примостья) города Пскова. Богослужение прошло сегодня, 15 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополиту сослужили благочинный города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма иерей Михаил Федоров, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Анатолий (Подолян) и клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Кирилл Быков. Песнопения литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. За богослужением молились прихожане и паломники.

В ходе литургии были вознесены заупокойные молитвы о погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

По окончании богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.