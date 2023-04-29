Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу в мае

14:35, 29 апреля 2023, ПАИ

В мае вступают в силу законы о защите россиян от неправовых решений международных организаций, а также о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщил в Telegram-канале Госдумы ее спикер Вячеслав Володин.

В сообщении приводятся слова спикера Госдумы о том, что вступают в силу два закона: «первый наделяет президента России дополнительными полномочиями по защите страны и граждан в случае принятия незаконных решений или осуществления действий против них; второй вводит ответственность за содействие в исполнении неправомерных решений международных органов об уголовном преследовании наших военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти», пишет РИА Новости.

По словам Володина, «это законы, которые позволят защитить нашу страну и граждан от незаконных решений международных структур, в том числе Международного уголовного суда».

Кроме того, в сообщении отмечается, что начал работать закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, а также усилена ответственность за приобщение их к курению.

«Поступало много обращений от родителей и учителей о курении вейпов детьми. Они переживают, что это наносит вред. Жидкости для вейпов содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований, способны навредить легким и дыхательным путям», - сообщил Володин.

По его словам, закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. «Это решение защитит здоровье наших детей», - подчеркнул председатель ГД.