Ралли «Голубые озёра – 2023» стартовало в Пустошке

22:39, 29 апреля 2023, ПАИ

Соревнования автогонщиков «Голубые озёра – 2023» открылись в Пустошке 29 апреля, сообщает газета «Вперёд».

Серия гонок станет первым этапом Кубка содружества «Трофей Александра Невского» и седьмым этапом Кубка России.

На площадке возле РЦК собрались зрители, организаторы ралли, руководство. Церемония началась с возложения цветов к обелиску освободителям города и Вечному огню.

Юным победителям конкурса детских рисунков «Не уверен — не обгоняй» вручили награды, гостей поприветствовали представители районного руководства и президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

Завтра состоятся заезды, а к вечеру на церемонии закрытия будут награждены победители.