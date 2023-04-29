Ралли «Голубые озёра – 2023» стартовало в Пустошке
Соревнования автогонщиков «Голубые озёра – 2023» открылись в Пустошке 29 апреля, сообщает газета «Вперёд».
Серия гонок станет первым этапом Кубка содружества «Трофей Александра Невского» и седьмым этапом Кубка России.
На площадке возле РЦК собрались зрители, организаторы ралли, руководство. Церемония началась с возложения цветов к обелиску освободителям города и Вечному огню.
Юным победителям конкурса детских рисунков «Не уверен — не обгоняй» вручили награды, гостей поприветствовали представители районного руководства и президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.
Завтра состоятся заезды, а к вечеру на церемонии закрытия будут награждены победители.
Михаил Ведерников поручил выделить дополнительные средства на оплату детских льготных путёвок
Соглашение о строительстве отеля в Пушкинских Горах подпишут на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Власти Украины запретил символы Z и V на автомобильных номерах