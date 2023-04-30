Команда псковского Сбера примет участие в эстафете «Псковской правды»

15:51, 30 апреля 2023, ПАИ

Команда Псковского отделения Сбера примет участие в легкоатлетической эстафете «Псковской правды». Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе банка.

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец подчеркнул, что участие в эстафете, организованной «Псковской правдой», стало доброй ежегодной традицией банка. Владимир Компаниец уточнил, что в этом году они серьезно подошли к отбору команды и рассчитывают занять призовые места.

«Активный образ жизни является одной из корпоративных ценностей сотрудников Псковского отделения Сбера. В нашем коллективе есть спортивные команды по волейболу, футболу, настольному теннису, которые не только регулярно проводят тренировки, но и организуют соревнования внутри Сбера и с командами клиентов», - отметил он.

В этом году традиционный забег состоится 4 мая. В нем примут участие команды от школ, вузов и ссузов Псковской области, корпоративные команды: от предприятий, учреждений, организаций и силовых структур.

Напомним, что 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, 5а пройдет регистрация команд и присвоение номеров участникам.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», спортшкола олимпийского резерва «Надежда», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, комитет по спорту Псковской области.