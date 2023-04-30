Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Команда псковского Сбера примет участие в эстафете «Псковской правды»

Команда Псковского отделения Сбера примет участие в легкоатлетической эстафете «Псковской правды». Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе банка.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского отделения Сбера

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец подчеркнул, что участие в эстафете, организованной «Псковской правдой», стало доброй ежегодной традицией банка. Владимир Компаниец уточнил, что в этом году они серьезно подошли к отбору команды и рассчитывают занять призовые места.

«Активный образ жизни является одной из корпоративных ценностей сотрудников Псковского отделения Сбера. В нашем коллективе есть спортивные команды по волейболу, футболу, настольному теннису, которые не только регулярно проводят тренировки, но и организуют соревнования внутри Сбера и с командами клиентов», - отметил он.

В этом году традиционный забег состоится 4 мая. В нем примут участие команды от школ, вузов и ссузов Псковской области, корпоративные команды: от предприятий, учреждений, организаций и силовых структур.

Напомним, что 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, 5а пройдет регистрация команд и присвоение номеров участникам.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», спортшкола олимпийского резерва «Надежда», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, комитет по спорту Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 апреля 2023

Команда псковского Сбера примет участие в эстафете «Псковской правды»
30 апреля 2023

Сотрудники Псковского УФСИН стали победителями открытого турнира по пауэрлифтингу
29 апреля 2023

Ралли «Голубые озёра – 2023» стартовало в Пустошке
29 апреля 2023

Седьмой этап Кубка России по ралли проходит в Псковской области
29 апреля 2023

Пансионат «Кривск» примет участие в эстафете «Псковской правды»
29 апреля 2023

Определены даты соревнований по шахматам в Псковской области
28 апреля 2023

В Пушкинских Горах торжественно открыли стадион
28 апреля 2023

Команда росгвардейцев поучаствует в эстафете «Псковской правды»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...