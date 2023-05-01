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Общество

Час здоровья провели для островского клуба «Русские посиделки»

Фото Нины Дохтор

«Сто советов на здоровье» получили участники клуба «Русские посиделки» в Рубиловской библиотеке Островского района, сообщает газета «Островские вести».

Для участников клуба «Русские посиделки» библиотекарь Нина Дохтор провела час здоровья. Разговор шёл об основах здорового образа жизни для пожилых людей, а именно о том, что для сохранения и укрепления здоровья необходимы оптимальный режим работы и отдыха, сбалансированное питание, достаточная двигательная активность, отсутствие вредных привычек, а также позитивное отношение к жизни.

Гостям были представлены книги, рассказывающая о правильном питании и лечебной физкультуре, о пользе овощей, фруктов и ягод, о культуре питания, о диетах, о вреде курения, алкоголизма и наркомании, о физическом самовоспитании, а также советы, как жить радостно и долго и быть здоровыми. Гости поучаствовали в викторинах, рассказывали о любимых занятиях физкультурой, о пользе скандинавской ходьбы.

«Здоровье — важнейшая ценность человека, его необходимо беречь и укреплять в любом возрасте, а в пожилом — особенно», — сделали вывод участники встречи.

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