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Общество

Гдовская школа реализует проект «Искать. Сохранять. Любить»

Фото газеты «Гдовская заря»

Гдовская школа выиграла грант и приступила к реализации проекта «Искать. Сохранять. Любить». Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

«Наш проект направлен на дальнейшее развитие школьного музея, привлечение школьников к краеведческой работе, активизацию исследовательской и проектной деятельности педагогов и ребят. Сегодня нужно использовать современные технологии и форматы работы. Да и места в нашем музее не так уж много, значит, нужны современные хранилища информации, объёмные по содержанию, но компактные по исполнению», — поясняет руководитель проекта, директор школы Людмила Ефимова.

По словам директора школы, уникальность проекта заключается в том, что школьники под руководством педагогов и наставников в течение 10 месяцев будут создавать интерактивный альбом «Живая история».

«История Гдова и всего района, собранная ребятами, оживёт в буквальном смысле, так как интерактивный альбом для школьного музея будет состоять не только из фотографий и текста (как это принято для экспозиций и стендов), но и из эмоций, звуков, голосов, мимики и жестов. При наведении смартфона на фотографию со штрихкодом каждый сможет увидеть воочию всё наполнение проекта. А наполнять его ребята будут сами. Конечно, под наставничеством педагогов, работников культуры, экспертов, профессионалов театрального и киноискусства», — рассказала руководитель проекта.

В созданной медиастудии (на средства фонда будет приобретено необходимое оборудование) все фото- и видеоматериалы будут обрабатываться для дальнейшего их направления специалистам, печатающим альбом.

Уникально и то, что это не отбор детей, а вовлечение. Ребята не просто являются зрителями, а погружаются в историю своего края, становятся активными участниками краеведческой работы, звеном исторической цепи.

В стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года говорится о том, что необходимо «создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества».

Администрацией Гдовского района разработан общий план мероприятий к юбилею города для всех жителей, но организаторам проекта хочется акцентировать внимание на детях и учителях.

«Детей в историю своего края нужно погружать, чтобы в этой детско-взрослой событийной общности они становились созидателями, а не потребителями. Ведь человек, не знающий своего прошлого, не имеет и будущего. Краеведение во все времена уберегало людей от потери исторической памяти. Сейчас есть много наглядных примеров таких потерь памяти. Родители также поддерживают инициативу школы в изучении истории Гдовского района, — убеждена Людмила Алексеевна. — Я очень надеюсь, что они также заинтересуются проектом и станут его активными участниками».

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