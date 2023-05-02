Пропавшего без вести псковича ищет полиция в Пскове

14:43, 02 мая 2023, ПАИ

Пропавшего без вести псковича Андрея Анисимова 1970 года рождения разыскивает отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

По данным полиции, уроженец города Пскова без вести пропал на территории областного центра 10 марта этого года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост до 180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы, борода и усы седые.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анисимова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.