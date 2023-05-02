Квест-игра о Великой Отечественной войне проходит в Опочке

20:38, 02 мая 2023, ПАИ

В Опочке проходит квест-игра «Дорогами Великой Отечественной войны», приуроченная к Дню Победы. Об этом ПАИ сообщает газета «Красный маяк».

Студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа разделились на четыре команды и путешествуют по станциям. Ребята отвечают на вопросы о городе, связанные с событиями Великой Отечественной, пишут солдатские письма, делают перевязки. Как стало известно корреспонденту районной газеты, впереди их ждёт солдатская каша под песни военных лет на городском валу.