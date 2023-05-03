Порховский район примет участие в конкурсе проектов туризма

23:57, 02 мая 2023, ПАИ

Председатель комитета по туризму Псковской области провела встречу с представителями администрации Порховского района. Об этом Марина Егорова сообщает на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

На повестке дня участие муниципалитета во всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города по линии нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В настоящее время пакет необходимой документации находится на финальной стадии формирования. Ранее была создана рабочая группа и пройдены общественные слушания. В ходе встречи рассмотрена концепция туристического кода центра города, границы которого утверждены.

Проект предполагает создание фотозон, смотровых площадок, муралов, навигации, установку малых архитектурных форм и разработку тематических туристических маршрутов.

«Подобные проекты важны для муниципалитетов, ведь они призваны формировать особую идентичность наших территорий и делать их комфортнее для жителей и туристов», — уточняет Марина Егорова.