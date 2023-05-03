Псковичи стали чаще выбирать вторичное жилье вместо новостроек

16:27, 03 мая 2023, ПАИ

Псковичи стали чаще выбирать вторичное жилье вместо новостроек. Об этом сообщил генеральный директор ООО «ЭТАЖИ-ПСКОВ» Роман Максименко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

На рынке недвижимости сейчас отмечается профицит, то есть велик объем предложения в Пскове и Псковском районе. При этом цены остаются стабильными, отметил эксперт.

Кроме того, увеличивается разрыв в стоимости первичного и вторичного жилья. «Люди всё больше выбирают вторичку, потому что цены на неё более гибкие, а застройщикам всё тяжелее реализовывать свои объекты недвижимости», — пояснил гость студии.

Ранее сообщалсоь, что в Псковской области увеличился спрос на загородную недвижимость.