Эксперт объяснил, когда выгоднее покупать загородную недвижимость

18:01, 03 мая 2023, ПАИ

Когда выгоднее приобретать загородную недвижимость, объяснил генеральный директор ООО «ЭТАЖИ-ПСКОВ» Роман Максименко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам эксперта, цены на загородную недвижимость ниже осенью и зимой. Кроме того, загородные дома в Псковской области в основном покупают жители Крайнего Севера, Мурманска, Архангельска, Северодвинска, Норильска, Нарьян-Мара, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Псковской области увеличился спрос на загородную недвижимость.