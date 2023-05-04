Более 400 псковских водителей нарушили правила тонировки автомобиля

12:48, 04 мая 2023, ПАИ

Более 420 псковских водителей нарушили правила тонировки автомобилей в этом году, сообщает УГИБДД по Пскову.

Госавтоинспекция предупреждает: при использовании тонированных стекол у водителей увеличивается время реакции и ухудшается распознавание слабоконтрастных объектов. Тонировка снижает расстояние и скорость распознавания объектов в темное время суток, тем самым повышая уровень опасности на дороге. Особенно высок риск в ночное время, когда отсутствие достаточного освещения может привести к ДТП не только в транспортном потоке, но и во дворах.

В этой связи Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом привести свои автомобили в соответствие с техническим регламентом о безопасности транспортных средств.