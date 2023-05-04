Всероссийский хоровой фестиваль пройдёт в Пскове в июне

12:51, 04 мая 2023, ПАИ

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Всероссийский хоровой фестиваль пройдёт в северной части Псковского кремля с 9 по 11 июня. Об этом ПАИ сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Участие в фестивале примут хоры из Москвы, Подольска, Пскова, Санкт-Петербурга и Архангельска.

В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля «Псков» выступят Государственный академический хор им. Свешникова, хоровая капелла России им. Юрлова, камерный хор академии хорового искусства им. Попова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и хор Подольской филармонии.

11 июня в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Тихон проведет Божественную литургию при участии сводного хора. А вечером Псковский кремль ждет своих гостей на торжественной церемонии закрытия и концерте Государственного академического северного русского народного хора.

Вход на фестиваль свободный, будут организованы сидячие места по пригласительным билетам, но каждый может принести с собой плед или стульчик.