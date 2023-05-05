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Культура

Выиграть денежный приз могут творческие коллективы Псковской области

Выиграть денежный приз в в музыкально-хореографическом конкурсе «Мир тебе, мир дому твоему» в рамках гастрономического фестиваля «Моя еда» могут творческие коллективы Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД Псковской области

Принять участие могут музыкальные и хореографические творческие коллективы и исполнители, проживающие на территории Псковской области, представляющих культуру и народное творчество разных национальностей.

К участию допускаются видеозаписи со следующим контентом:

  • хореографические номера, представляющие национальные танцы;
  • музыкально-хореографические формы, отражающие национальные традиции (хоровод, пляска);
  • вокальные номера, представляющие национальные песни, песенные традиции, напевы и т.д.;
  • инструментальные номера с использованием традиционных народных инструментов.

Прием заявок осуществляется в период с 3 мая по 15 мая на почту Псковской региональной общественной молодежной организации «Равные возможности» - rvpskov@mail.ru.

Главный приз конкурса - десять тысяч рублей. 

Информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в официальном сообществе проекта «Равные возможности» в соцсети «ВКонтакте».

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