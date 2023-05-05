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Политика

Позиции пяти политиков улучшились в медиарейтинге «Псковской правды»

На 16 пунктов выросли позиции вице-спикера регионального парламента Александра Братчикова (11-е место, медиаиндекс 882) по итогам апрельского медиарейтинга газеты «Псковская правда», составленного по данным системы «Медиалогия» за апрель.

В апреле он представлял депутатов на церемонии зажжения Вечного огня на мемориале «Партизанская слава» в Дедовичах, комментировал решения апрельской сессии, вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым контролировал строительство нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ.

Отмечается, что у многих коллег Александра Братчикова по депутатскому корпусу позиции в топ-30 по итогам апреля также выросли. Поднялись в рейтинге лидер фракции ЛДПР в Собрании Антон Минаков (+9 пунктов, 12-е место, медиаиндекс 850), председатель комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов (+6 пунктов, 16-е место, медиаиндекс 760), вице-спикеры регионального парламента Виктор Остренко (+6 пунктов, 18-е место, медиаиндекс 689) и Армен Мнацаканян (+5 пунктов, 19-е место, медиаиндекс 633).

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