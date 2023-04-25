Александр Братчиков объяснил важность Северного обхода для Пскова

14:42, 25 апреля 2023, ПАИ

Главный тезис парламентского часа, посвященного дорожным работам, выделил инициатор обсуждения, вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Важно, что контракты 2023 года уже разыграны и на большинство объектов подрядчики вышли и приступили к работам», – отметил Александр Братчиков.

Вице-спикер отметил, что его в первую очередь интересовали перспективы продолжения строительства Северного обхода и моста через реку Великую. В докладе прозвучала информация о выделении 7,5 млрд и конкретных сроках – 2023-2025 годы.

«То есть фактически за 2-3 года Северный обход будет построен, – обратил внимание Александр Братчиков. – Почему это важно для города Пскова? Транспорт, который идёт транзитом, уйдёт с территории города и будет идти мимо по объездной, что позволит и дороги содержать в хорошем состоянии, и не мешать проезду легкового транспорта».

Второй вопрос касался сохранения практики выделения средств на ремонт дворовых проездов, которые не относятся ни к частным, ни к городским территориям. Дорожный фонд позволяет такие траты.