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Общество

Александр Братчиков отметил быстрый темп строительства учебного корпуса медфакультета ПсковГУ

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

«То, что строительство ведётся такими темпами, конечно, впечатляет», — рассказал о ходе работ на площадке будущего учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ вице-спикер Собрания Александр Братчиков.

24 апреля депутат побывал на объекте вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Вице-спикер выразил благодарность Михаилу Ведерникову за то, что губернатор смог убедить федералов в необходимости такого объекта для Псковской области и договориться о строительстве учебного корпуса, в котором университет будет готовить медицинских специалистов.

«Выделены деньги, объект возводится силами Министерства обороны. Подрядчик обещает ввести его в эксплуатацию буквально в ближайшие месяцы, и сомневаться в сроках не приходится: Минобороны уже построило у нас три корпуса инфекционной больницы, и скорость возведения объектов, конечно, каждый раз поражает. Это очень здорово и для Пскова, и для Псковской области в целом», — поделился впечатлениями Александр Братчиков.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

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