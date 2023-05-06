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Общество

У въезжающих в Белоруссию россиян проверяют паспорта

Минск организовал пропускные пункты на отдельных автодорогах на российской границе, сообщил представитель погранкомитета республики. По его словам, режим пересечения границы не поменялся, а паспорта проверяют у граждан, въезжающих в Белоруссию из России автотранспортом из-за ратификации сторонами соглашения о взаимном признании виз.

«Соглашение позволяет иностранцам, которые получили российскую визу и въезжают в Беларусь, не получать [дополнительно. — Прим. ред.] белорусскую визу. Сейчас мы мониторим [поток въезжающих в страну. — Прим. ред.], смотрим, кто как въезжает в страну, в каком количестве», — пишет РИА Новости со ссылкой на комитет.

Собеседник агентства не уточнил, как долго будет проходить проверка паспортов. Подчёркивается, что контрольно-пропускные пункты появились не на всех дорогах, ведущих из России в Белоруссию. При этом в ведомстве не указали, сколько именно их будет и где они будут располагаться.

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