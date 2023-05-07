«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу

21:43, 07 мая 2023, ПАИ

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом России по футболу. Встреча в Санкт-Петербурге началась с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Всего за ходом игры наблюдали почти 50 тысяч зрителей. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев, пишет РИА Новости.

В составе победителей мячи забили Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (40) и Иван Сергеев (90+1). У гостей отличились Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (85, с пенальти). На 75-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве после удаления защитника Алексиса Дуарте.В итоге «Зенит», набрав 64 очка в 26 матчах, стал недосягаем для преследователей за четыре тура до окончания турнира.

У занимающего второе место ЦСКА — 51 очко. «Спартак» с 49 баллами идет на четвертой строчке.Петербургская команда стала чемпионом России в пятый раз подряд. Все эти победы были достигнуты под руководством Сергея Семака, который возглавил «Зенит» перед началом сезона-2018/19.

Всего «сине-бело-голубые» выиграли турнир в девятый раз в российской истории (2017, 2010, 2012, 2015, 2019-2022), также у команды есть титул чемпиона СССР (1984). Больше побед в чемпионате в российской истории только у «Спартака» — десять.

В следующем туре «Зенит» примет «Краснодар» 13 мая. Ранее в пресс-службе петербургского клуба заявили, что церемония награждения команды в случае досрочного завоевания чемпионства пройдет после этой игры. «Спартак» в 27-м туре в тот же день встретится в гостях с подмосковными «Химками».