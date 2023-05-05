Президент Белоруссии прибыл в Москву с визитом

21:02, 08 мая 2023, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

«Первый с рабочим визитом в Москве», — говорится в сообщении. Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.

С рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина также прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.