Президент Белоруссии прибыл в Москву с визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
«Первый с рабочим визитом в Москве», — говорится в сообщении. Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.
С рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина также прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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