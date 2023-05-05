Празднества Дня Победы в Белгороде перенесены на неопределенный срок
Мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, перенесены в Белгороде на неопределенный срок. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации города Валентин Демидов, сообщает ТАСС.
По его словам, праздничные мероприятия, которые были запланированы на День Победы, пройдут тогда, когда позволит обстановка.
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28 апреля 2023
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