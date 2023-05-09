Новая выставка открылась в Краеведческом музее Великих Лук
9 Мая в Краеведческом музее города Великие Луки состоялось открытие выставки «Традиция подвига. Герои среди нас», посвящённой землякам, участникам Великой Отечественной войны и боевых действий в локальных конфликтах. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
В экспозиции представлены элементы экипировки, вооружения бойцов Афганистана, Чечни и других горячих точек.
Организаторы выставки подготовили мультимедийный экран с фотографиями героев-земляков, а также стенд с интерактивной картой боевых действий в разных вооружённых конфликтах ХХ века.
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09 мая 2023
Новая выставка открылась в Краеведческом музее Великих Лук