Новая выставка открылась в Краеведческом музее Великих Лук

20:28, 09 мая 2023, ПАИ

9 Мая в Краеведческом музее города Великие Луки состоялось открытие выставки «Традиция подвига. Герои среди нас», посвящённой землякам, участникам Великой Отечественной войны и боевых действий в локальных конфликтах. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В экспозиции представлены элементы экипировки, вооружения бойцов Афганистана, Чечни и других горячих точек.

Организаторы выставки подготовили мультимедийный экран с фотографиями героев-земляков, а также стенд с интерактивной картой боевых действий в разных вооружённых конфликтах ХХ века.