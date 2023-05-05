Путин инициировал денонсацию Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе

14:25, 10 мая 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующее распоряжение главы российского государства опубликовано сегодня, пишет ТАСС.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года», - указано в документе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997-м. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения.

11 марта 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в Договоре, но чисто юридически продолжает оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.