Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Путин инициировал денонсацию Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующее распоряжение главы российского государства опубликовано сегодня, пишет ТАСС.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года», - указано в документе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997-м. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения.

11 марта 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в Договоре, но чисто юридически продолжает оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 мая 2023

Более чем на 40% вырос медиаиндекс Михаила Ведерникова в апреле
02 мая 2023

Новый глава Пустошкинского района вступил в должность
28 апреля 2023

Александр Котов — о решениях Совета законодателей: Наши предложения взяты в проработку
27 апреля 2023

Псковский политтехнолог — о работе Софьи Пугачёвой: Нужно ставить кол
27 апреля 2023

Михаил Васильев предложил создать кафедру депутатов при федеральном вузе
27 апреля 2023

Софья Пугачёва приписала себе работу глав поселений – глава Новоржевской волости
27 апреля 2023

Ситуация в Новоржевском районе требует кардинальных действий – Любовь Трифонова
27 апреля 2023

Армен Мнацаканян объяснил, чем глава Новоржевского района заслужила «неуд»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...