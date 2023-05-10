Руководство областной больницы поздравило детей войны с Днём Победы

21:35, 10 мая 2023, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов и его заместители поздравили проходящих лечение в отделениях стационара детей войны с Днём Великой Победы, сообщает телеграм-канал «Псковская областная клиническая больница».

Также руководство больницы зажгло свечи памяти у воинского мемориала в Песках.

Как отметили в областном комитете здравоохранения, 9 Мая и накануне Дня Победы государственные медицинские организации Псковской области проводили большое количество мероприятий. Так, сотрудники Псковского клинического центра психиатрии и наркологии возложили цветы к обелиску в честь Героя Советского Союза Ильи Семёновича Коровина. В подразделениях Псковской городской поликлиники выставили стенды памяти с фотографиями героев Псковской области, участников Великой Отечественной войны, где представлены их биографии и сведеняи о подвигах.

Сотрудники Струго-Красненской межрайонной больницы осуществили профилактические выезды на дом к участникам Великой Отечественной войны.

В Псковской детской городской поликлинике создали «Стену памяти», разместив на ней фотографии своих героев войны, родных и близких. А в детском корпусе Псковской областной инфекционной клинической больницы для маленьких пациентов был проведён конкурс рисунков на тему «День Победы глазами ребёнка». В Псковском госпитале ветеранов войн прошёл концерт фольклорного ансамбля «Славный городок».

Также детская областная клиническая больница смонтировала видео, посвящённое героям Великой Отечественной войны. Сотрудники противотуберкулёзного диспансера возложили цветы к мемориалу освободителям Пскова.