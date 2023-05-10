Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководство областной больницы поздравило детей войны с Днём Победы

Фото пресс-службы больницы

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов и его заместители поздравили проходящих лечение в отделениях стационара детей войны с Днём Великой Победы, сообщает телеграм-канал «Псковская областная клиническая больница».

Также руководство больницы зажгло свечи памяти у воинского мемориала в Песках.

Как отметили в областном комитете здравоохранения, 9 Мая и накануне Дня Победы государственные медицинские организации Псковской области проводили большое количество мероприятий. Так, сотрудники Псковского клинического центра психиатрии и наркологии возложили цветы к обелиску в честь Героя Советского Союза Ильи Семёновича Коровина. В подразделениях Псковской городской поликлиники выставили стенды памяти с фотографиями героев Псковской области, участников Великой Отечественной войны, где представлены их биографии и сведеняи о подвигах.

Сотрудники Струго-Красненской межрайонной больницы осуществили профилактические выезды на дом к участникам Великой Отечественной войны.

В Псковской детской городской поликлинике создали «Стену памяти», разместив на ней фотографии своих героев войны, родных и близких. А в детском корпусе Псковской областной инфекционной клинической больницы для маленьких пациентов был проведён конкурс рисунков на тему «День Победы глазами ребёнка». В Псковском госпитале ветеранов войн прошёл концерт фольклорного ансамбля «Славный городок».

Также детская областная клиническая больница смонтировала видео, посвящённое героям Великой Отечественной войны. Сотрудники противотуберкулёзного диспансера  возложили цветы к мемориалу освободителям Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 мая 2023

Восемь команд приняли участие в футбольном фестивале «Локобол-2023-РЖД»
10 мая 2023

Убивший свою сожительницу мужчина предстанет перед судом в Пскове

10 мая 2023

Ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня продолжится
10 мая 2023

Архиерейский дом планируют отреставрировать к концу 2023 года

10 мая 2023

Более 70 заявок на участие в акции «Губернаторский дневник» подали псковские школьники
10 мая 2023

Руководство областной больницы поздравило детей войны с Днём Победы
10 мая 2023

ФОТОФАКТ Кино снимут в Псковской областной больнице
10 мая 2023

О преобразовании Печор поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...